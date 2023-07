POL-NB: Ladendieb mit 4,37 Promille gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 10.07.2023 gegen 21:00 Uhr wurden die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Supermarkt in der Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg gerufen, da dort ein Ladendieb gestellt wurde, der immer wieder versucht, zu flüchten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die Personalien des 39-jährigen ukrainischen Staatsbürgers feststellen.



Nach Angaben des Ladendetektivs hatte der 39-Jährige zuvor versucht, zwei Flaschen Jägermeister im Wert von knapp 16 Euro zu entwenden. Eine Flasche konnte im Markt verbleiben. Da der Tatverdächtige die zweite Flasche bereits geöffnet und daraus getrunken hatte, konnte diese Flasche nicht wieder an den Markt übergeben werden. Also ist ein Schaden von knapp 8 Euro entstanden.



Im Rahmen der Kontrolle haben die Beamten einen Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte das Ergebnis von 4,37 Promille. Der 39-Jährige aus Rostock war aber zeitlich und örtlich gut orientiert, so dass er nach Abschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte. Die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls laufen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg.



