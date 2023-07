LWSPA M-V: Zeugenaufruf zur Komplettentwendung eines Schlauchbootes

Waren (Müritz) (ots) -



Im Zeitraum vom 09.07.2023, 17.00 Uhr, zum 10.07.2023, 18.30 Uhr, kam es am Südufer des Tiefwarensees zu einer Komplettentwendung eines sandfarbenen/ beigen Schlauchbootes SBM 350 des Herstellers "Fishman" mit 380 Watt Elektroaußenbordmotor. Dieses war unterhalb der Brücke vom Tiefwarensee zum Abfluss in die "Beke" gegen Wegnahme gesichert.

Die Wasserschutzpolizei Waren bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum möglichen Verbleib des Schlauchbootes geben können, sich unter 03991/7473-0 zu melden.



