POL-GÜ: Ergänzungsmeldung: Gasleitung nach Bauarbeiten beschädigt - Gaszufuhr unterbrochen

Neubukow (ots) -



Der örtlich zuständige Gasversorger konnte die Gaszufuhr in der beschädigten Leitung abstellen, sodass mit jetziger Uhrzeit keine Gefährdung für umliegende Liegenschaften besteht. Die Sperrmaßnahmen des Panzower Landweges werden aufgehoben.



