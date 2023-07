POL-GÜ: Gasleitung nach Bauarbeiten beschädigt - Gasaustritt

Neubukow (ots) -



Bei der Durchführung von Erdarbeiten ist im Bereich des Panzower Landweges eine Gasleitung beschädigt worden, wodurch es gegenwärtig zum Gasaustritt kommt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Durch Einsatzkräfte ist der Panzower Landweg bis auf Weiteres gesperrt. Anliegende Betriebe sind über den Sachstand in Kenntnis gesetzt worden. Durch den örtlich zuständigen Gasbetreiber wird die Abschaltung der Zufuhr angestrebt.



Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.



