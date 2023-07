POL-HRO: Haftbefehl gegen 20-jährigen Drogendealer

Details anzeigen Übersicht der beschlagnahmten Asservate Übersicht der beschlagnahmten Asservate

Gegen einen 20 Jahre alten Rostocker ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock ein Haftbefehl erlassen worden. Er steht im Verdacht, mit Drogen in nicht geringer Menger Handel betrieben zu haben. Laut anonymer Hinweise soll der Tatverdächtige auch an Minderjährige und Schüler Betäubungsmittel verkauft haben.

Bei Durchsuchungen der Wohnräume des 20-Jährigen wurden unter anderem Marihuana, Haschisch, Amphetamine, MDMA sowie anderen betäubende Mittel gefunden. Weitere Dealer- sowie Konsumentenutensilien, aber auch mehrere Waffen wie eine Machete und Messer konnten sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen - vor allem zum Verwurf es Drogenverkaufs an Minderjährige - dauern an.



