POL-HRO: Haftbefehl für mutmaßlichen Räuber

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei hat einen 19-jährigen Rostocker als Tatverdächtigen für mehrere Raubdelikte ermittelt. Nach Erlass eines Haftbefehls durch das Amtsgericht Rostock wurde der Tatverdächtige am vergangenen Sonntag festgenommen.



Der Rostocker hatte gemeinsam mit zwei weiteren Tätern am 25.06.2023 in Warnemünde einen 50-jährigen Mann getreten und ihm seine HSV-Mütze geraubt. (siehe Pressemitteilung vom 26.06.23/ Link: https://t1p.de/fvtzp).



Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten die Kriminalisten dem Deutschen nun drei weitere Straftaten mit ähnlicher Begehungsweise nachweisen. Auch in diesen Fällen hatte der Tatverdächtige, der der Fanszene des F.C. Hansa Rostock zuzuordnen ist, Fanutensilien entwendet. Die Geschädigten wurden durch Gewaltandrohung, aber auch durch tatsächliche Gewaltanwendung zur Herausgabe gezwungen.



Der 19-Jährige wurde noch am Montag in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz gebracht. Im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen soll nun auch geprüft werden, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich gemacht werden kann.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell