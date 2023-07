POL-SN: 28-Jährige bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden leichtverletzt

Schwerin (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personen - und hohem Sachschaden kam es am 8.7. in der Schweriner Schelfstadt: Gegen 12.00 Uhr mittags prallte eine 28-jährige Schwerinerin mit ihrem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw und verletzte sich hierbei leicht. Ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten.



Bei dem Verkehrsunfall entstand hoher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro. Der genaue Grund des Zusammenstoßes war zunächst unbekannt. Der Wagen der Unfallfahrerin war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Auf die Verursacherin kommt nun ein Verwarngeldverfahren zu.

Alle Beteiligten verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.



