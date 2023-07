POL-SN: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) -



Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Samstagabend auf dem Marienplatz. Gegen 20:00 Uhr attackierten sich die 26- und 30-jährigen tunesischer Männer wechselseitig. Die Polizei kam vor Ort zum Einsatz und konnte beide Tatbeteiligte ermitteln. Die Bildüberwachung des Marienplatzes bestätigte den Sachverhalt. Gegen die in Ludwigslust lebenden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung wird Teil der laufenden Ermittlungen sein.



