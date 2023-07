POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach dem Diebstahl größerer Mengen Starkstromkabel

Schwerin (ots) -



Nachdem im Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen größere Mengen Starkstromkabel entwendet wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zu den Hintergründen:



In der Zeit vom 5.7. bis zum 7.7. haben unbekannte Tatverdächtige im Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen größere Mengen Starkstromkabel entwendet. Die Tat ereignete sich auf einer Baustelle in der Carl-Tackert-Straße. Die Täter griffen bei der Straftat auch ein vor Ort befindliches Trafohäuschen an.



Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf über 10.000 Euro beziffert. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell