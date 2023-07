POL-NB: Mehrere Brände von Landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 09.07.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich des PP Neubrandenburg zu insgesamt 5 Bränden von Lanwirtschaftlichen Flächen.



Zunächst erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle MSE gegen 14:00 Uhr Kenntnis von einem Brand zwischen Grabowhöfe und Neu Gaarz. Dort brannte eine Fläche von ca. einem Hektar mit Gerste. Die Fläche war bereits teilweise abgeerntet, sodass ein Sachschaden von ca. 1000EUR entstanden ist. Sofort nach Entstehung des Brandes begannen die Mitarbeiter des Agrarunternehmens damit "Brandschneisen" zu ziehen, um den Brand einzudämmen. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten den Brand dann erfolgreich bekämpfen.



Fast zeitgleich gab es einen weiteren Brand in der Nähe der BAB 19 bei Hohen Wangelin. Hier verbrannten ca. 20 Hektar Gerste und Roggen im Wert von ca. 20.000EUR. Durch den Brand war eine entstandene Rauchsäule weithin sichtbar. Die Feuerwehren aus Vollrathsruhe, Nossentiner Hütte, Klocksin, Alt Gaarz und Hohen Wangelin erhielten bei der erfolgreichen Brandbekämpfung Unterstützung der Feuerwehren Dobbin-Linstow und Krakow am See aus dem Landkreis Rostock.



Eine halbe Stunde später, gegen 14:30 Uhr kam es zu einem dritten Brand im Zusammenhang mit Erntearbeiten. Zwischen Carolinenhof und der B194 brannten ca. 10 Hektar eines bereits abgeernteten Feldes und weitere 5 Hektar mit Gerste. Dabei entstand ein Schaden von ca. 6000EUR.



Ein weiterer Brand zwischen Klein und Groß Dratow wurde gegen 16:10 Uhr durch die Rettungsleistelle bekannt. Bei diesem brannte eine kleine Fläche von 10 m x 10 m, ohne das ein Sachschaden entstand. Der Eigentümer löschte das Feuer eigenständig, sodass die alarmierten Feuerwehren aus Schloen und Groß Dratow am Einsatzort nicht weiter tätig werden mussten.



Ebenfalls gegen 14:30 Uhr gingen sowohl beim Rettungsdienst des Landkreis Vorpommern-Greifswald als auch bei der Polizei zahlreiche Anrufe ein, bei denen einen immense Rauchentwicklung zwischen Murchin und Lassan gemeldet wurde.



Anwohner aus Anklam, Lassan und sogar von der Insel Usedom berichteten von einer massiven Rauchwolke.



Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten einen großflächigen Brand von Feld- und Ackerflächen bei der Ortslage Papendorf fest.



Nach Schätzungen sind dort ca. 14 Hektar Feld mit Getreide abgebrannt und ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden.



An den Löscharbeiten waren insgesamt 47 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Zemitz, Rubkow, Murchin und Lassan beteiligt.



Polizeibeamte des PHR Anklam und PR Wolgast sperrten unter anderem Straßen ab und überprüften die Ortslagen Papendorf, Lentschow und Lassan.



Glücklicher Weise trieb der Wind den Qualm in unbewohntes Gebiet.



Eine Straftat, insbesondere Brandstiftung wird ausgeschlossen. Als mögliche Ursache für die genannten Brände wird eine Selbstentzündung verursacht durch immense Trockenheit und hohe Temperaturen vermutet.



Bei keinem der Brände wurden Personen verletzt oder Fahrzeuge beschädigt.



