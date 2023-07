POL-NB: Zeugenaufruf zu mehreren Einbrüchen in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen in der

Bergener Südstadt. Am 08. und 09.07.2023 verschafften sich bislang

unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu rund 25 Kellerräumen in der

Straße d. DSF 1-3, dem Wilhelm-Pieck-Ring 38-40 sowie acht Garagen im

Garagenkomplex am Tilzower Weg. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht

der Verdacht, dass alle Fälle im Zusammenhang stehen könnten. So

wurden aus den Garagen nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem

zwei Leichtkrafträder Simson Schwalbe entwendet, aus den Kellern

diverse Angelgegenstände sowie Lebensmittel. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Ob und inwieweit ein Zusammenhang der drei Sachverhalte an drei

Tatorten besteht, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen durch die

Kriminalpolizei. Es werden weitere Zeugen und ggf. auch Geschädigte

gesucht und gebeten, die Ermittlungen zu unterstützen und sich für

sachdienliche Hinweise im Polizeihauptrevier Bergen unter der

Telefonnummer 03838/81 00, jeder anderen Polizeidienststelle oder

über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de zu

melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell