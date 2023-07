POL-HRO: Zeugenaufruf nach Unfall in Rostocker Südstadt

Rostock (ots) -



Am 09.07.2023 kam es gegen 10:39 Uhr auf dem Südring in Rostock zu

einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein

Motorrad und ein unbekannter PKW waren aus Richtung Nobelstraße in

Richtung Satower Straße unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen

wurde der 53-jährige Motorradfahrer kurz vor der Kreuzung

Südring/Max-Planck-Straße durch einen einscherenden PKW geschnitten.

In der Folge fuhr der Motorradfahrer gegen den Bordstein, stürzte und

verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher entfernte sich in

Richtung Satower Straße. Vor Ort waren die Feuerwehr, der

Rettungsdienst sowie ein Unfallsachverständiger der DEKRA im Einsatz.



Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben oder

Angaben zum geflüchteten Unfallverursacher machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder

die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





