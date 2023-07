POL-HRO: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf BAB 20

Rostock (ots) -



Am 09.07.2023 gegen 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter

eine mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 20, Höhe

der Anschlussstelle Schönberg, welche in Fahrtrichtung Lübeck

aufgestellt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Gerät durch

eine männliche Personen in eine dunkle, hochmotorisierte Limousine

der Marke BMW verladen. Die Täter flüchteten anschließend mit hoher

Geschwindigkeit vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte

keinen Erfolg. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei dem Autobahnverkehrspolizeirevier

Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841 79660, jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





