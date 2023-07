POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung in Barth (LK Vorpommern-Rügen)

Barth (ots) -



Am 08.07.2023, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 13-jähriger Junge in Barth

verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren vier Kinder den

Radweg der Barthestraße aus Richtung Dammtor kommend. Zu diesem

Zeitpunkt kam ihnen ein roter Kleinwagen entgegen. Als die Kinder und

der PKW auf gleicher Höhe waren, vernahmen die Kinder aus Richtung

Beifahrerseite des PKW kommend ein dumpfes Pfeifen. Ein 13-jähriger

Junge verspürte plötzlich einen starken Schmerz und ein etwa ein

Zentimeter großes Hämatom an der rechten Hand. Anschließend entfernte

sich der PKW in Richtung Bleicherwall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich bei dem Tatmittel um

eine Softair Waffe handeln. Zum mutmaßlichen Täterfahrzeug ist

lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen handeln

soll, welcher zum Tatzeitpunkt mit mehreren Personen besetzt war.

Alle Kinder wohnen in Barth bzw. in der unmittelbaren Umgebung und

sind deutsche Staatsangehörige.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem

Tatverdächtigen und dem besagten PKW verliefen bislang erfolglos.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Barth unter 038231/6720, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell