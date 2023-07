POL-NB: Unfallfahrer flüchtet und stellte sich später der Polizei in Pasewalk (LK VG)

Pasewalk (ots) -



Am 09.07.2023, gegen 03:30 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall

mit einem alleinbeteiligten PKW BMW informiert. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der PKW die B109 bei Pasewalk aus Richtung

Jatznick kommend in Richtung Prenzlau. Auf der Ueckerbrücke, auf der

die Fahrbahn mit Rollsplit versehenen ist, kam der BMW nach rechts

von der Fahrbahn und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke, bis es

dann zum Stillstand kam. Zum Unfallzeitpunkt befand sich im BMW nur

der männliche Fahrzeugführer, welcher unverletzt ausstieg und sich

Sachen aus dem PKW nahm. Anschließend entfernte er sich trotz

Aufforderung der anhaltenden Zeugen am Unfallort zu verbleiben. Er

überstieg die Leitplanke und ging über ein angrenzendes Feld in

Richtung Papendorf. Die eingesetzten Polizeikräfte begannen umgehend

mit der Suche nach dem unbekannten Fahrer, welche vorerst nicht zu

dessen Auffinden führte.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 Euro. Der

BMW wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Fahrbahn musste auf

Grund der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges für ca. 90

Minuten voll gesperrt werden.

Am Vormittag erschien dann der 27-jährige deutsche Unfallfahrer im

Polizeihauptrevier Pasewalk. Zu diesem Zeitpunkt war er stark

alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14

Promille. Da der Verdacht besteht, dass der 27-Jährige zum Zeitpunkt

des Unfalls bereits unter Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm

eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass er

seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis ist.







