POL-HRO: Mehrere Brände bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Landkreis Nordwestmecklenburg

Gadebusch (ots) -



Am 08.07.2023 kam es zu mehreren Bränden im Zusammenhang mit

Erntearbeiten im Landkreis Nordwestmecklenburg.



Zwischen den Ortslagen Groß Rünz und Samkow gerieten um 16:55 Uhr aus

noch unbekannter Ursache ca. 70 Hektar eines Weizenfeldes in Brand.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rehna,

Schönberg, Carlow, Groß Rünz, Dechow und Demern konnten den Brand

erfolgreich eindämmen und löschen. Der Sachschaden wird auf ca.

90.000 Euro geschätzt.



Gegen 18:30 Uhr kam es zum Brand eines Mähdreschers auf einem Feld

zwischen Klein Welzin und Groß Welzin. Durch das schnelle Eingreifen

der Mitarbeiter des Agrarbetriebes und der Einsatzkräfte der

Freiwilligen Feuerwehren aus Klein Welzin, Lützow, Dreilützow und

Parum konnte sich das Feuer nicht weiter auf das angrenzende Feld

ausbreiten. Als Ursache kommt ein möglicher technischer Defekt in

Betracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.



Nur eine Stunde später kam es zu einem weiteren Feldbrand zwischen

Herren Steinfeld und der Landesstraße 03. Nach derzeitigen

Erkenntnissen geriet das Getreidefeld aufgrund eines Funkenflugs

durch Steinschlag bei durchgeführten Arbeiten in Brand. Auch hier

konnten die Feuerwehren Schwerin Mitte, Schwerin Warnitz,

Wittenförden, Brüsewitz, Rüting, Lübstorf, Upahl und Seehof eine

Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000

Euro geschätzt.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell