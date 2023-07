POL-HRO: Brände bei landwirtschaftlichen Arbeiten im Landkreis Rostock

Bützow (ots) -



Am 08.07.2023 kam es gegen 18:00 Uhr zwischen den Ortslagen Warnow

und Klein Raden bei Erntearbeiten zu einem Feldbrand. Durch das

schnelle Eingreifen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie

der Mitarbeiter des Agrarbetriebes, konnte eine Ausbreitung des

Feuers verhindert werden. Der betroffene Bereich war bereits

abgeerntet worden, sodass kein Sachschaden entstand. Eingesetzt waren

die Freiwilligen Feuerwehren aus Warnow, Lübzin, Rosenow und Bützow.



Während des laufenden Einsatzes, wurde durch die Einsatzkräfte eine

weitere Rauchentwicklung in der Ortslage Tieplitz festgestellt. Hier

geriet eine Strohpresse durch einen technischen Defekt in Brand. Zur

Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Klein Upahl,

Karcheez, Bützow, Bölkow und Tarnow im Einsatz. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Auch in diesem Fall konnte

durch das umsichtige Handeln des Fahrers der Strohpresse und die

schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr ein

Übergreifen des Feuers auf andere Bereiche abgewendet werden. In

beiden Fällen wurden keine Personen verletzt.



