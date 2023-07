POL-HRO: Brand des Dachstuhls eines Schnellrestaurants

Wittenburg (ots) -



Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am 08.07.2023 gegen 15:38

Uhr zum Brand des Dachstuhls eines Schnellrestaurants in Wittenburg.

Nachdem zunächst lediglich eine Rauchentwicklung festgestellt wurde,

brannte der Dachstuhl im weiteren Verlauf in Gänze. Bei Eintreffen

der Polizeivollzugsbeamten, befanden sich keine Personen mehr in dem

Gebäude. Durch das Feuer erlitt eine Person eine

Rauchgasintoxikation. Im Zuge der Löscharbeiten zog sich zudem ein

Kamerad der Feuerwehr eine Zerrung des Oberschenkels zu. Der Brandort

wurde beschlagnahmt und das Schnellrestaurant bleibt vorerst

geschlossen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Durch den Kriminaldauerdienst

Ludwigslust werden weitere Ermittlungen durchgeführt. Der Sachschaden

wurde auf 50.000 Euro geschätzt.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



