POL-HRO: Schwerer Unfall bei Probefahrt mit Krad / Vater und Tochter schwer verletzt

Wöbbelin/Neustadt-Glewe (ots) -



Am 08.06.2023 ereignete sich gegen 17 Uhr zwischen den Ortschaften

Wöbbelin und Neustadt-Glewe ein Verkehrsunfall mit zwei

schwerverletzten Personen. Im Zuge einer Probefahrt mit einem

Leichtkraftrad kam der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer aus bisher

unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenbaum

und stürzte. Auf dem Leichtkraftrad saß auch die 10-jährige Tochter

des Fahrers. Sie wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit

einem Rettungswagen in ein Schweriner Krankenhaus gebracht werden.

Der Vater erlitt lebensgefährliche Verletzungen, so dass ein

Rettungshubschrauber dessen Transport, ebenfalls nach Schwerin,

übernahm. Ob es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Unfall kam,

ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nach ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf 7000 Euro.





