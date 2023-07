POL-NB: Zurückgelassene Sachen am Strand lösen Sucheinsatz aus

PR Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 08.07.2023 gegen 15:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über Notruf 110 gemeldet, dass zwei Personen am Ostseestrand von Dierhagen nicht mehr gesehen wurden.

Strandbesucher hatten bemerkt, dass eine Frau und ein Mann ihre Sachen in ein Handtuch wickelten und anschließend in Richtung Wasser gingen. Nachdem das Pärchen, die im Seniorenalter waren, nach zwei Stunden nicht zurück kehrten, wurde die Polizei informiert. Nachdem die ersten Ermittlungen vor Ort nicht zum Auffinden der Personen führte wurde die Suche erweitert, da eine Gefahr für Leib und Leben nicht ausgeschlossen werden konnte. In der Folge waren Einsatzkräfte der DLRG, die Kameraden der Feuerwehr aus den umliegenden Orten, ein Polizeihubschrauber, zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein Fährtenhund der Landespolizei M-V im Einsatz. Über das MRCC Bremen wurde ein Seenotkreuzer der DGzRS angefordert.



Gegen 16:50 Uhr konnten die 70-Jährige und der 72-Jährige Urlauber, deutsche Staatsbürger aus Nordfriesland, spazierend am Strand angetroffen werden. Sie hatten zum Glück nur einen ausgiebigen Spaziergang gemacht. Der Einsatz der beteiligten Rettungskräfte wurde sofort beendet.



