POL-HRO: Brände bei Erntearbeiten

Waldeck (ots) -



Im Zusammenhang mit durchgeführten Erntearbeiten kam es im Laufe des

08.07.2023 (Stand 15:00 Uhr) zu zwei Flächenbränden auf Ackerflächen

in der Nähe der BAB 20.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand einer

mehrere tausend Quadratmeter großen Ackerfläche bei Satow. Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr trafen zeitnah ein und konnten den

Großteil des Brandes zügig eindämmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet das Getreidefeld aufgrund eines

Funkenflugs durch Steinschlag bei den durchgeführten Mäharbeiten in

Brand.

Nur 45 Minuten später geriet gegen 12:45 Uhr auf einer Ackerfläche

bei 18059 Pölchow eine Strohballenpresse in Brand. In der Folge

fingen auch zwei Strohballen und eine Ackerfläche in der Größe von

40m x 100m Feuer.

Auch hier konnten die Kameraden der Feuerwehr eine weitere

Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Schadenshöhe wird auf 30.000

Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit den Bränden gab es auch Sichtbeeinträchtigungen

durch die Qualmentwicklung auf der BAB 20. Die Verkehrsteilnehmer

wurden über den Verkehrsfunk der Radiosender vor der jeweiligen

Gefahrenstelle gewarnt.



