POL-HRO: Unbekannte beschmieren Fahrzeug mit Farbe

Wismar (ots) -



Durch unbekannte Täter wurde am Samstag, 08.07.2023, zwischen

Mitternacht und 06:30 Uhr ein Hyundai Ionic in Wismar beschädigt.

Dabei wurde über das, im Bereich der Straße Zum Festplatz

abgestellte, Fahrzeug augenscheinlich ein Eimer weiße Wandfarbe

gegossen.

Die erforderliche Reinigung des Fahrzeuges wird sehr aufwändig sein

und mindestens mehrere hundert Euro kosten.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen

des Verdachts der Sachbeschädigung.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



