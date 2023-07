POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B105 bei Lüdershagen/Langenhanshagen (LK V-R)

Barth (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 07.07.2023 kam auf der B105 auf der Kreuzung nach Lüdershagen und Langenhanshagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 69-jährige PKW-Fahrerin eines Hyundai die Kreuzung an der B105 aus Richtung Lüdershagen kommend in Richtung Langenhanshangen passieren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines PKW BMW, welcher aus Richtung Stralsund in Richtung Rostock auf der B105 fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen (Fahrerin und 49-jähriger Beifahrer) des PKW Hyundai schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Beide wurden mittels Rettungshubschraubern nach Rostock ins Krankenhaus verbracht. Der 23-jährige Fahrer des PKW BMW sowie die beiden Mitfahrerinnen (23 und 27 Jahre alt) wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und mussten mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B105 war für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt. Der Verkehr wurde über die naheliegenden Ortschaften umgeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.



