POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der L28, Höhe OL Gegensee (LK VG)

Am 07.07.2023, gg. 13 Uhr befuhr der 74-jährige Fahrzeugführer eines PKW Honda Civic mit seiner 73-jährigen Ehefrau die L28. Die beiden Urlauber aus dem Land Brandenburg befanden sich auf dem Weg zur Insel Usedom ins Seebad Ahlbeck. Während der Fahrt bemerkten sie, dass sie auf dem Weg ins "falsche Ahlbeck" bei Eggesin waren. Über diesen Umstand kam es zu einer Diskussion der beiden Fahrzeuginsassen, in deren Folge der Fahrzeugführer derart abgelenkt war, dass er in Höhe der Ortslage Gegensee nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier mit einem Baum kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Person schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Ueckermünde verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme, welche durch einen Mitarbeiter der DEKRA unterstützt wurde, kam es zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen.



Sebastian Meinhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell