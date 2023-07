POL-NB: Unfallbeteiligter Pkw-Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Jarmen (ots) -



Am 07.07.2023, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der

Bundesstraße 110 und der Anschlussstelle Jarmen zur A20 Richtung

Lübeck ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Honda und einem Lkw der

Marke Scania.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 25-jährige

deutsche Pkw-Fahrer die B110 aus Richtung Jarmen kommend in Richtung

Anklam. Während der 64-jährige Rumäne in seinem Lkw von der Autobahn

auf die Bundesstraße einfuhr, verlor der 25-Jährige die Kontrolle

über seinen Pkw, nachdem er gegen einen Bordstein fuhr. Infolgedessen

geriet der Pkw ins Schleudern und stieß mit dem Lkw zusammen.

Anschließend entfernte sich der 25-Jährige zu Fuß von der

Unfallstelle noch bevor Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige

angetroffen werden. Es bestand der Verdacht, dass der junge Mann

seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr geführt

hatte. Ein Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,63

Promille. Da aufgrund des zeitlichen Verzugs ein möglicher Nachtrunk

von alkoholischen Getränken bei dem 25-Jährigen nicht ausgeschlossen

werden konnte, wurde bei ihm zur Beweismittelsicherung eine doppelte

Blutprobenentnahme durchgeführt.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde bei dem Verkehrsunfall niemand

verletzt. Die B110 musste zeitweise zum Zwecke der

Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Pkws voll gesperrt werden.

Dadurch kam es temporär zu Verkehrseinschränkungen. Der Lkw konnte im

Anschluss seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird aktuell auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen 09:45 Uhr war die

Strecke wieder frei befahrbar. Gegen den 25-Jährigen ermittelt die

Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

und Verkehrsunfallflucht.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell