POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall in Rostock

Rostock (ots) -



Gegen 05:20 Uhr ist es am heutigen Morgen in einer Produktionshalle der Firma Liebherr im Rostocker Überseehafen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei ist ein 40 Jahre alter Mann aus Rostock tödlich verletzt worden.



Sofort eingesetzte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach jetzigem Erkenntnisstand war der Verstorbene bei Schweißarbeiten tätig. In der Folge soll sich ein Bauteil gelöst und den Mann dabei tödlich verletzt haben.



Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Ein Seelsorger wurde am Unglücksort eingesetzt.



