14-jähriges Mädchen in Rostock vermisst

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Die Rostocker Polizei sucht derzeit nach der 14-jährigen Chantal Frehse.

Diese wurde letztmalig am gestrigen Donnerstag, 06.07.2023, gegen 21:00 Uhr in ihrer Wohngruppe im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich ist sie in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin.

Die Vermisste ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 160 cm groß

normale Statur

dunkelblondes schulterlanges Haar

Bekleidung: unbekannt

Besonderheiten: trägt vermutlich einen grauen Rucksack.

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.