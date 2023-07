POL-HWI: Vermehrte betrügerische Anrufe in Nordwestmecklenburg

Nordwestmecklenburg (ots) -



Am 06. Juli 2023 wurden der Polizei insgesamt 12 betrügerische Anrufe aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg bekannt.



Einer dieser Anrufe war für die unbekannten Täter leider erfolgreich: Die 83-jährige Geschädigte aus Wismar erhielt von einer angeblichen Polizistin einen Anruf. Diese gab an, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Tochter könne nun lediglich gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden. Dies habe am Telefon auch ein angeblicher Staatsanwalt bestätigt. Die Geschädigte bemerkte den Betrug leider zu spät und händigte einem Täter einen Umschlag mit Bargeld und Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich aus.



Dagegen konnte in Dalberg-Wendelstorf eine dieser Betrüge verhindert werden. Die 78-jährige Geschädigte erhielt auch in diesem Fall einen Anruf derselben Masche und eine Zahlungsaufforderung. Die Geschädigte holte eine fünfstellige Summe bei ihrer Bank ab und war kurz davor, das Geld an die unbekannten Täter zu übergeben. Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte dies jedoch verhindert werden.



In den anderen zehn Fällen erkannten die Angerufenen rechtzeitig, dass es sich um Betrugsversuche handelte.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.



Das Thema Trickbetrug sollte auch weiterhin regelmäßig Gesprächsinhalt, insbesondere mit älteren Mitmenschen sein, da diese erfahrungsgemäß häufiger Opfer von Trickbetrügern werden.



Weitere Hinweise zum Thema Trickbetrug finden sich auf den Seiten https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



