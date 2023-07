LKA-MV: ´Feiern statt Pauken´: Gemeinsame Initiative ´Wir in MV´ ehrt zum Schuljahresende die aktivsten Schulen

Rampe (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung und -einladung



der AOK Nordost, des Landessportbundes MV e.V., des Landesmarketings MV, der Medienanstalt MV, der Provinzial Nord Brandkasse AG und des Landeskriminalamtes MV



63 Schulen beteiligten sich im Schuljahr 2022/23 am landesweiten Schulprojekt. Das sind die drei punktbesten Schulen und damit die Gewinner unserer beliebten Schulpartys:



1. Platz: Grundschule West Am See Neubrandenburg,

Eröffnung und Pokalübergabe am 13. Juli 2023, 09.00 Uhr



2. Platz: Grundschule Velgast, Eröffnung und Pokalübergabe am 11. Juli 2023, 09.00 Uhr



3. Platz: Grundschule Brüel (Stadtpark Brüel),

Eröffnung und Pokalübergabe am 12. Juli 2023, 09.00 Uhr



Die Schulpartys finden jeweils in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt und werden abwechselnd durch den Geschäftsführer des Landessportbundes MV, Torsten Haverland, und Sandro Münse, Abteilungsleiter im Landeskriminalamt MV, eröffnet.



Alle drei Schulen überzeugten in dem aktuellen Schuljahr nicht nur mit der Vielfalt an Präventionsprojekten, sondern auch mit Inhalten und Qualität.



Mit altersgerechten Spiel- und Spaßangeboten sowie einem Live-Act bekommen sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Pädagoginnen und Pädagogen mit der Siegerparty die verdiente Anerkennung für ihr Engagement. Dabei ist es den Projektpartnern besonders wichtig, den Lehrkräften für ihre im Rahmen von "Wir in MV" geleistete Arbeit zu danken.



Seit mehr als 20 Jahren entwickeln Kinder und Jugendliche eigene Ideen und setzen sie im Rahmen des landesweiten Schulprojektes um. So ist Schule mehr als ein Ort, an dem Schülerinnen und Schülern nur Wissen vermittelt wird. "Wir in MV" trägt in den Schulen unseres Landes dazu bei, Toleranz, Fairness, Hilfsbereitschaft und Teamgeist zu fördern - wichtige Faktoren, die auch bei der Umsetzung der zahlreichen Präventionsprojekte und Aktionen an unseren Schulen eine besondere Rolle spielen.



Ansprechpartnerin:



Carol Stec-Winter



Landeskriminalamt MV



Koordinierungsstelle Schulprojekt



Tel.: 03866 64 6123



Mail: kontakt@wir-in-mv.de



www.wir-in-mv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Katharina Schaper

Telefon: 03866/64-8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell