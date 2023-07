POL-NB: Angriff im Datze-Center: Tatverdächtiger festgenommen

Neubrandenburg/Wolfshagen (ots) -



Heute Morgen haben Einsatzkräfte den Tatverdächtigen des Messerangriffs auf einen Syrer im Datze-Center (19.06.)in Wolfshagen im Landkreis Uckermark (Brandenburg) festgenommen. Dem 34-jährigen Deutschen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Zum Motiv des Angriffs müssen noch weitere Ermittlungen erfolgen.

Die Maßnahmen, zu denen auch Durchsuchungen in seinem Wohnumfeld auf dem Datzeberg in den frühen Morgenstunden gehörten, wurden vom SEK MV unterstützt.



Die Polizei hatte zuvor mit einem Phantombild öffentlich nach dem Verdächtigen gefahndet. Dadurch gab es einen entscheidenden Hinweis.



Über die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde Haftbefehl beim Amtsgericht gegen den polizeibekannten Mann beantragt. Da der Haftrichter bereits den Haftbefehl erlassen hat, muss dieser dem Tatverdächtigen heute Vormittag nur noch verkündet werden, bevor der Mann in Untersuchungshaft kommt.



Wir bedanken uns bei allen, die geholfen haben, das Phantombild weit zu verbreiten. Gleichzeitig bitten wir darum, das Phantombild von allen Kanälen zu löschen, da wir die öffentlichen Fahndungsmaßnahmen beendet haben.



Der Geschädigte befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung.



Hier die Erstmeldung der Polizei vom 20.06. zum Sachverhalt:



Gestern soll es am späten Nachmittag im Neubrandenburger Datze-Center vor dem Döner-Laden zunächst einen verbalen Streit zwischen einer bisher unbekannten Person und einem syrischen Staatsangehörigen gegeben haben. Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei zu dem Vorfall gerufen. Nach Zeugenaussagen soll der Unbekannte während der verbalen Auseinandersetzung den 34-jährigen Syrer mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben und geflohen sein. Der Geschädigte befindet sich aktuell mit schweren Verletzungen in der Klinik.



Der geflüchtete Tatverdächtige wird laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Gestalt, lockige dunkelblonde Haare, ungepflegtes Äußeres, graue Jacke mit Kapuze, die er auch aufgesetzt haben soll.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und sachdienlichen Hinweisen zum beschriebenen Tatverdächtigen. Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Vor Ort waren gestern neben Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg auch der Kriminaldauerdienst zur Tatortarbeit im Einsatz. Aufgrund des bestehenden Vorwurfs des versuchten Totschlags hat die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg die weiteren Ermittlungen übernommen.



