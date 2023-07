POL-ANK: Unbekannte setzen Müllcontainer in Strasburg in Brand - Polizei bittet um Mithilfe!

Strasburg (ots) -



In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstag (06.07.2023, 03:00 Uhr) wurde die Pasewalker Polizei nach Srasburg gerufen, da hier Müllcontainer brannten. Betroffen war der Bereich der Baustraße, in deren Verlauf insgesamt vier Müllcontainer, drei Mülltonnen und ein Altkleidercontainer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zu dem oder den Täter liegen zur Zeit keine Erkenntnisse vor. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu ähnlichen Vorkommnissen in Strasburg, so dass ein Zusammenhang zwischen diesen vermutet wird. Deshalb bittet die Polizei darum, Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige Feststellungen gemacht haben, die insbesondere im Zusammenhang mit den Bränden der frühen Morgenstunden des 06. Juli 2023 stehen könnten, sich an die Polizei in Pasewalk unter 03973 220-224 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Darüber hinaus steht die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de für Hinweise und Feststellungen zur Verfügung.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell