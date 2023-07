Zeugenaufruf nach Einbruch und Diebstahl von Bargeld aus einer Spielothek

Details anzeigen Fotots der beiden Tatverdächtigen Fotots der beiden Tatverdächtigen

Am 13.03.23 gegen 04:30 Uhr sind bislang unbekannte männliche Tatverdächtige in eine Spielothek im Reitbahnweg in Neubrandenburg eingebrochen. Die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zur Spielothek verschafft und anschließend diverse Spielautomaten aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter aus den jeweiligen Geldkassetten Bargeld in Höhe von ca. 5.000 Euro entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Bei der Sichtung des vorhandenen Videomaterials der Spielothek sind den Ermittlern die zwei unten abgebildeten männlichen Personen aufgefallen, die sich am 12.03.23 gegen 22:50 Uhr auffällig in der besagten Spielothek aufgehalten haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die beiden Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen oder gar die Tatverdächtigen sind. Aus diesem Grund haben die Ermittler bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erwirkt, dass die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht werden dürfen und sollen.

Die Polizei bittet um Ihre Hilfe. Bitte schauen Sie sich die beiden Personen an. Kennen sie diese Personen? Haben Sie diese Personen vielleicht schon einmal gesehen? Jeder kleine Hinweis könnte der entscheidende Hinweis sein. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte zu Bürozeiten unter der 0395-5582 5007 oder per Mail an pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de.

Die Medien werden um Veröffentlichung der Bilder gebeten, um so möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die Hinweise geben könnten.