POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Kradfahrer in Prerow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 06.05.2023, gegen 20:15 Uhr, kam es in Prerow zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW Tesla und einem Motorrad der Marke

Yamaha. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte die 47-jährige

Fahrzeugführerin des PKW von der Schulstaße nach links in die

Strandstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des

31-Jährigen Motorradfahrers, welcher auf der Strandstaße in Richtung

Ortsausgang unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und mit

einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen. Die

PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen

Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der

Staatsanwaltschaft Stralsund ein Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz.

Für die Unfallaufnahme musste die Strandstraße zwischen Schulstraße

und Hafenstraße für circa 2,5 Stunden zum Teil voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige und stammen

aus der Region.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell