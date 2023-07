POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 06.07.2023 fand in Grevesmühlen die 33. ordentliche Sitzung des Kreistages Nordwestmecklenburg statt. Am Rande dieser Sitzung kam es zu einer unangemeldeten Demonstration vor der Malzfabrik. An dieser beteiligten sich ca. 130 Personen. Die Demonstration richtete sich inhaltlich gegen die aktuelle Entscheidung des Bauministeriums, welches eine Ausnahmegenehmigung für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Upahl erteilte.

Während der Durchführung kam es zu lautstarken Protesten. Gleichwohl blieb die Versammlung friedlich. Aufgrund der fehlenden Anmeldung wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete die Versammlungen mit ca. 30 eigenen und unterstellten Einsatzkräften.



Lars Abrutat



Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Wismar



