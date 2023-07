POL-ANK: Einbruch in eine Wohnung in Strasburg

Strasburg (ots) -



In der Zeit vom Montagmorgen bis Mittwochmittag (03.07. bis 05.07.2023) sind Unbekannte in eine Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße in Strasburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Pasewalk unter 03973 220-224 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Darüber hinaus steht die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de für eben diese Hinweise und gemachte Feststellungen zur Verfügung.



