POL-SN: Nachtrag zur Pressemeldung vom 5.7. zum Titel ´POL-HRO: Polizei ermittelt nach Kellerbränden in Mehrfamilienhäusern´ - Schaltung eines Hinweisportals

Nachdem es gestern zu mehreren Bränden im Schweriner Stadtgebiet gekommen ist, hat das Kriminalkommissariat Schwerin im Zuge der Ermittlungen ein Hinweisportal geschaltet.



Zur Pressemeldung vom gestrigen Abend:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5551241



Zur Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Wer Zeuge geworden ist, Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann oder die Löscharbeiten beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Neben dem unten genannten Link zum Hinweisportal ist die Polizei unter den Telefonnummern 03854/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ erreichbar.



Wer Foto- oder Videoaufnahmen der Brände oder bei deren Löscharbeiten angefertigt hat, wird ebenso um Kontaktaufnahme gebeten.

Entstandenes Bild- und Videomaterial kann unter folgendem Link



https://mv.hinweisportal.de



hochgeladen und so der Polizei für ihre Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden.



Die Polizei appelliert aus gegebenem Anlaß erneut:



- Verschließen Sie stets die Zugänge von Mehrfamilienhäusern und

stellen Sie sicher, dass das Haus nur von Befugten betreten

wird.

- Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände in Treppenhäusern und

anderen zugänglichen Bereichen.

- Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei. Wir nehmen jeden Hinweis ernst. Wählen Sie im Zweifel

110.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell