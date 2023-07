POL-GÜ: Diebstahl von Firmengelände - 70 Futtertröge entwendet

Gnoien (ots) -



Am Morgen des 04.07.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl aus einer Schweinemastanlage im Bereich Gnoien. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten circa 70 Futtertröge aus Eisen. Der so entstandene Stehlschaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa 7.000 Euro betragen. Die Polizei sicherte umfangreich Spuren vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell