POL-NB: Polizeibeamte finden bei Ladendieb Diebesgut eines Einbruchs

In der Nacht vom 05.07.2023 zum 06.07.2023 ist es zu einem Einbruch in ein Versicherungsbüro am Bahnhof am Neubrandenburger Friedrich-Engels-Ring gekommen. Die Beamten des Polizeihauptreviers und Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung vor Ort im Einsatz. Nach der vorgefundenen Spurenlage hat sich ein Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Versicherungsgesellschaft verschafft und im Anschluss zwei Laptops samt Zubehör entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.



Während die Beamten dort im Einsatz waren, haben andere Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg den Auftrag bekommen, in einem Supermarkt im Neubrandenburger Katharinenviertel zu unterstützen, da die Mitarbeiter dort einen Ladendieb auf frischer Tat gestellt haben, der sich nicht ausweisen konnte. Nach Eintreffen der Beamten konnten diese den 24-jährigen eritreischen Ladendieb identifizieren. Er hat Nahrung und Socken im Wert von gut knapp 10 Euro entwendet. Bei der anschließenden Durchsuchung der Sachen des 24-Jährigen haben die Beamten die beiden entwendeten Laptops der oben genannten Versicherungsgesellschaft aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Laptops wieder an die Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaft übergeben werden. Somit muss sich der 24-Jährige auch wegen des Einbruchsdiebstahls verantworten.



Die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls und Einbruchs werden weiter im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



