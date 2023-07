POL-HRO: Polizei ermittelt nach Sperrmüllbrand

Rostock (ots) -



Nach dem Brand eines Sperrmüllhaufens im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Gegen 02:00 Uhr war das Feuer an einem Sperrmüllhaufen ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig später am Toitenwinkler Fohlenhof vor Ort und löschten den Brand. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei daneben stehende Papiertonnen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstagmorgen (06.07.2023) zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich des Toitenwinkler Fohlenhofs Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell