POL-SN: Verkehrshinweis zu Versammlungslage in Schwerin am 7.7.2023

Im Zuge eines Versammlungsgeschehens in Schwerin ist am morgigen Tag in der Zeit von 12.00 Uhr bis etwa 12.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen sowie zeitweiligen Straßensperrungen zu rechnen.



Die Beeinträchtigungen betreffenen die Straße "Am grünen Tal", insbesondere der Bereich zwischen der Einmündung "Hamburger Allee" und "An der Crivitzer Chaussee".



