POL-SN: Telefonausfall bei der Polizeistation Schwerin-Mitte

Schwerin (ots) -



Die Polizeistation Schwerin-Mitte in der Schloßstraße 10 ist derzeit von einem Telefonausfall betroffen. Die Dauer des Ausfalles ist gegenwärtig nicht absehbar.



Die Beamten sind vor Ort jedoch persönlich zu den gewohnten Öffnungszeiten (Mo. - Fr. jeweils 9.00 Uhr - 17.00 Uhr) erreichbar. Telefonisch erreichen Sie das Polizeihauptrevier Schwerin über Amt unter der Telefonnummer 0385/5180-2224.



In dringenden Fällen steht Ihnen der Notruf der Polizei unter der Nummer 110 zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell