POL-HST: Zeugenaufruf zu einem Streit vor der Kurverwaltung in Göhren

Insel Rügen (ots) -



Bereits am Dienstag, dem 13.06.2023 gegen 11:30 bis 11:40 Uhr kam es an der Kurverwaltung in der Göhrener Poststraße zu einem Streit zweier Männer, welcher augenscheinlich eskalierte. Im Wesen ging es darum, dass einer der beiden, ein 60-jähriger Deutscher, offenbar in der Auffahrt falsch parkte. Darüber brüskierte sich ein 61-jähriger Deutscher, der ebenfalls mit einem grauen Pkw Nissan Juke vor Ort war.



Ab da an, gehen die Darstellungen auseinander. Ende vom Lied, der 61-Jährige beklagt einen beschädigten Außenspiegel und der 60-Jährige verletzte sich infolge eines mutmaßlichen Stoßes leicht.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen können. Zu der Uhrzeit bestehen gute Chancen, dass der Bereich entsprechend durch Personen- oder Fahrzeugverkehr frequentiert war. Wer hat die streitenden Männer beobachtet oder kann Angaben zur Situation vor Ort machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sassnitz unter 038392/307-221 oder im Polizeirevier Sassnitz unter 038392/3070 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell