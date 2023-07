POL-HRO: Polizei ermittelt nach Kellerbränden in Mehrfamilienhäusern

Schwerin (ots) -



~In der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr kam es in Schwerin, Bereich Mueßer Holz zu mehreren Bränden.



In der Ziolkowskistraße brannte gegen 19:00 Uhr eine Mülltonne, die durch die Feuerwehr ohne gelöscht werden konnte.



Ebenfalls um 19:00 kam es zu einem Kellerbrand in der Newtonstraße 16. Hier wurde berichtet, dass das die Flammen in den Hausaufgang hochgeschlagen haben. Der betreffende Hausaufgang ist unbewohnbar. 20 Anwohner sind von einer Evakuierung betroffen. Sechs Personen wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Nach einer medizinischen Begutachtung sind 10 Personen durch eine Rauchgasintoxikation als leichtverletzt eingestuft. Die Schadenshöhe kann nicht konkret beziffert werden, wird aber auf über 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Straße voll gesperrt.



Um 20:30 Uhr wurde gemeldet, dass der Hausflur in der Otto-von-Guericke-Str. 23 stark verraucht ist. Die Kräfte der Feuerwehr stellten dann beim Löschangriff jedoch fest, dass das Feuer von dem Keller aus ging. Gegen 21:00 Uhr war das Feuer gelöscht. Sofern der Aufgang ausreichend gelüftet wurde, können die Mieter wieder in ihre Wohnungen. Der Kellerbereich bleibt jedoch für die Brandortarbeit gesperrt.



An den Brandorten in den Mehrfamilienhäusern kommt der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



Die Polizei bittet Personen und Anwohner, die Beobachtungen oder sogar Film- und Fotoaufnahmen gemacht, sich bei der Polizei in Schwerin, Telefon 0385-51800 oder über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de zu melden.



