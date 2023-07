Presseeinladung: Christian Pegel übergibt sechs Löschfahrzeuge

Am Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel in Neu Poserin im Landkreis Ludwigslust-Parchim sechs weitere Löschfahrzeuge an Kameradinnen und Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren in vier Landkreisen aus dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“. Die Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) stellt das Land im Rahmen des 50-Millionen-Euro-Programms bereit. Von den insgesamt 265 Fahrzeugen sind mit diesem Termin 260 übergeben.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 7. Juli 2023, 13 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V,

Außenstandort Kaserne Damerow,

19399 Neu Poserin

Je ein Fahrzeug erhalten im:

Landkreis Rostock:

Freiwillige Feuerwehr Rukieten

Freiwillige Feuerwehr Vietow

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Freiwillige Feuerwehr Gothmann

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:

Freiwillige Feuerwehr Usadel

Freiwillige Feuerwehr Fincken

Landkreis Nordwestmecklenburg: