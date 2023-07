POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises haben Polizisten in den frühen Abendstunden des gestrigen Dienstags eine alkoholisierte Autofahrerin in Elmenhorst gestoppt.



Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in der Hamburger Straße die unsichere Fahrweise einer VW-Fahrerin. Hierbei fuhr diese in Schlangenlinien, touchierte mehrfach den Bordstein und kollidierte beinahe mit dem Gegenverkehr. Der Augenzeuge informierte die Polizei und die alarmierten Kollegen stoppten das Fahrzeug in einem Elmenhorster Gewerbegebiet.



Der Grund für die Fahrauffälligkeiten war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei der im Landkreis Rostock wohnhaften Frau festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.



Der Führerschein der 55-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



