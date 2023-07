POL-SN: Zwei entgegenkommende Fahrradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Schwerin (ots) -



Zwei sich entgegenkommende, erwachsene Fahrradfahrer wurden am gestrigen Nachmittag bei einem Zusammenstoß in der Feldstadt leicht verletzt. Beide Fahrradfahrer befuhren den Radweg im Bereich Platz der Jugend und stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden mit Kopfplatzwunden zur weiteren Behandlung in das Klinkum verbracht.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



