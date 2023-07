POL-LWL: Vier Leichtverletzte bei zwei Unfällen mit Tieren

Boizenburg/ Zarrentin (ots) -



In Boizenburg und nahe Zarrentin sind bei zwei Verkehrsunfällen mit Tieren in den vergangenen Stunden insgesamt vier Personen leicht verletzt worden.



Am Dienstagabend ist in Boizenburg ein mit drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Nach Angaben des Fahrers habe er versucht, einer Katze auf der Straße auszuweichen, als sein PKW dabei außer Kontrolle geriet. Am Auto, das erheblich beschädigt wurde, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die leicht verletzten Autoinsassen kamen in ein Krankenhaus.



Auf der B 195 bei Zarrentin wurde am späten Dienstagabend eine 57-jährige Frau bei einem Wildunfall leicht verletzt. Das Auto der Frau kollidierte trotz Vollbremsung mit einem Reh. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Fahrerin wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell