POL-HWI: Zwei Trunkenheitsdelikte in Nordwestmecklenburg

Am 03. Juli 2023 wurden im Bereich der Polizeiinspektion Wismar zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.



Gegen 17:15 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass auf der Fahrbahn der B 104 zwischen Lübeck und Selmsdorf ein PKW stehen geblieben sein soll, in dem eine Person scheinbar hinter dem Lenkrad eingeschlafen ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer eines Fiats einen Wert von 2,46 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Grevesmühlen durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei außerdem über einen PKW informiert, der auf der Westtangente in Wismar in Schlangenlinien gefahren sein soll. Durch Beamte des Polizeihauptreviers Wismar konnte die 51-jährige Fahrzeugführerin des Seats angehalten und kontrolliert werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,21 Promille. Nach Angaben von Zeugen habe die alkoholisierte Frau zuvor bereits einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem sie gegen einen parkenden PKW gefahren sein soll. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Wismar und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht wurden aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



