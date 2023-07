POL-HRO: Auto in Wismar in Brand gesetzt

Wismar (ots) -



Am späten Dienstag, 04.07.2023, erhielt die Polizei gegen 23:30 Uhr

den Hinweis, dass es auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der

Wismarer Bürgermeister-Haupt-Straße neben der Stadthalle zu einer

Qualmentwicklung bei einem Fahrzeug kommen soll.

Vor Ort stellte die Funkwagenbesatzung fest, dass am hinteren linken

Reifen ein Feuer entstand. Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr

löschten den Brand ab.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Wismar

kamen zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass durch einen

unbekannten Täter etwas Brennendes bzw. ein Brandbeschleuniger auf

den linken hinteren Reifen abgelegt wurde um so den Mazda CX5 zu

entzünden.

Am Mazda mit Hamburger Zulassung entstand durch die Brandfolgen ein

geschätzter wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen

Brandstiftung gegen Unbekannt und bittet um Hinweise zur Tat.

Diese nehmen das Polizeihauptrevier in Wismar unter der TelNr.:

03841-2030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Hinweise können auch über die Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell