POL-SN: 20-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Abend gegen 19.20 Uhr kam es im Bereich der Wittenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei traf ersten Erkenntnissen nach ein 37-jähriger Deutscher mit seinen noch unbekannten Begleitern auf eine weitere Gruppe, bestehend aus einem 28-jährigen Syrer und zwei russischen Staatsangehörigen im Alter von 20 (männlich) und 26 (weiblich) Jahren.



Aus noch unbekannter Ursache kam es zu Streitigkeiten zwischen den Personen, in deren Zuge laut ersten Erkenntnissen der 37-jährige Deutsche den 20-Jährigen körperlich angegriffen haben könnte. Des Weiteren bedrohte er sein Gegenüber laut ersten Informationen mit einer Softair-Waffe. Der 20-jährige Russe wurde bei dieser Auseinandersetzung leicht verletzt.



Als der Deutsche mit seinen Begleitern anschließend floh, nahmen die Angegriffenen die Verfolgung auf, die sich bis in den Bereich eines Kinos in der Wismarschen Straße zog.



Dort trafen auch eingesetzte Polizeibeamte auf die aufgebrachten Geschädigten, die sich zunächst nur schwer beruhigen ließen. Der flüchtige 37-Jährige wurde indes am Schweriner Hauptbahnhof vorläufig festgenommen und hat die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbracht. Er wird sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts sowie wegen Bedrohung zu verantworten haben.



Der leicht verletzte 20-Jährige wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die Schweriner Polizei hat am heutigen Tag weitere Spuren zur Tat gesichert und konnte dabei auch ein mutmaßliches Tatmittel sicherstellen. Ob bei der körperlichen Auseinandersetzung noch weitere Tatmittel zum Einsatz kamen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat. Auch der Grund der Auseinandersetzung sowie die genauen Abläufe sind zurzeit noch in Klärung.



In Zusammenhang mit den Ermittlungen zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei nun Zeugen:



Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



